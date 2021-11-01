Столица переходит на цифровое телевидение

В Нур-Султане до конца осени планируется полностью отключить аналоговое телевидение и перейти на цифровое.

Эта работа проводится в рамках четвертого этапа реализации проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания, сообщают в столичном акимате. Напомним, проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания с полным отключением аналогового телевидения реализуется в Казахстане с 2018 года.

Полностью отключено устаревшее телевещание на сегодня в таких регионах страны, как Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, города Алматы и Шымкент.

«В рамках четвертого этапа реализации проекта до 1 декабря 2021 года планируется полное отключение аналогового телевидения в Нур-Султане. По сети цифрового эфирного телевещания жителям и гостям столицы доступно 25 телеканалов в цифровом качестве. Переход на цифровое ТВ открывает доступ к большему количеству каналов, чем прежде. Помимо этого, ЦЭТВ обеспечивает высокое качество изображения и звука. Здесь, в отличие от „аналога“, изображение не прерывается, звук не пропадает. Оно такое же, как у спутникового или кабельного ТВ, но отличается тем, что цифровое эфирное телевещание абсолютно бесплатное», — рассказали в акимате.

Чтобы подключиться к ЦЭТВ, необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2. Абоненту останется лишь подключить дециметровую антенну. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2, то нужно приобрести приемник цифрового сигнала.

С целью завершения реализации проекта по переходу на цифровое эфирное телевещание с полным отключением аналогового телевидения планируется построить и модернизировать 827 цифровых радиотелевизионных станций по всей территории Казахстана. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 546 радиотелевизионных станций. Таким образом, удалось обеспечить гарантированным доступом к цифровому телевидению 91,11% населения.