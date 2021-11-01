Совет ЕЭК утвердил план мероприятий по отмене роуминга в странах ЕАЭС

Для этого был проведен обзор законодательства стран ЕАЭС в сфере связи, изучен мировой опыт отмены роуминга.

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил план по внедрению справедливых тарифов в государствах Евразийского экономического союза. Документ подготовлен в рамках исполнения инициативы, озвученной премьер-министром РК Аскаром Маминым в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в октябре 2019 года.

В работе над планом наряду с государственными органами активное участие приняли операторы сотовой связи стран Союза. Блоком по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии проведен обзор законодательства стран ЕАЭС в сфере связи, изучен мировой опыт отмены роуминга, в том числе — в рамках региональных интеграционных объединений (Европейский союз, Андское сообщество, НАФТА, Западноафриканский союз и др.).

По словам министра ЕЭК Армана Шаккалиева, свобода общения — одна из ключевых основ для реализации четырех свобод евразийского проекта. Интеграционные объединения во всем мире стремятся к устранению дискриминации потребителей в пределах интеграционного пространства, которые вынуждены ограничивать себя в общении из-за высоких тарифов на услуги связи в роуминге.

«Мы провели анализ ценообразования на услуги сотовой связи в роуминге на территориях государств ЕАЭС, изучили возможные риски, связанные с мошенничеством, оценили возможность максимального приближения роуминговых тарифов к „домашним“», — прокомментировал ход работы над документом Арман Шаккалиев.

Мероприятия плана включают в себя комплекс мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение мошенничества, обеспечение прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, проработку возможности организации прямых стыков между сетями операторов связи и другие.

Помимо прочего, планом предусмотрена разработка правил добросовестного использования справедливых тарифов, которые будут включать в себя, в том числе, определение шага тарификации и максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге.

Комиссия будет осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по плану. После их полной реализации Коллегия ЕЭК примет ряд рекомендаций для сотовых операторов стран ЕАЭС, направленных на переход с 2025 года на тариф в роуминге, максимально приближенный к «домашнему».