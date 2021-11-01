Jusan Mobile поможет завести интернет в Туркменистан

АО «Jusan Mobile» и ГКЭ «Туркментелеком» заключили соглашение о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке телекоммуникационных сетей на границе Казахстана и Туркменистана

25 октября в г. Ашхабад состоялось подписание соглашения о намерениях строительства стыка сетей телекоммуникаций АО «Jusan Mobile» и ГКЭ «Туркментелеком» с участием глав государств Казахстана и Туркменистана.

«Стык телекоммуникационных сетей в районе пограничного перехода Темир-Баба станет одним из этапов интеграции сетей телекоммуникаций наших стран и позволит пропуск взаимного голосового трафика, а также даст возможность организовывать интернет-трафик через сеть АО „Jusan Mobile“ на сети Туркменистана, Афганистана и Ирана. Кроме того, будет обеспечен транзит для Туркменистана, используя потенциал Республики Казахстан, в направлении России, Европы и стран Юго-восточной Азии», — заявили в АО «Jusan Mobile».

Для развития транзитного потенциала Казахстана АО «Jusan Mobile» постоянно проводит работы по модернизации существующей сети и планирует строительство новых стыков. В настоящее время компания имеет семь международных переходов с 18 международными операторами из четырех стран.

Как отметил председатель правления АО «Jusan Mobile» Ертоле Тулегенов, реализация проекта направлена на взаимовыгодное сотрудничество в развитии международного телекоммуникационного бизнеса. Это позволит улучшить позиции региона в мировом рейтинге телекоммуникационной индустрии.