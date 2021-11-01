В ЕАЭС предложили рецепт выхода на траекторию экономического роста

Цифровизация взаимодействия, новые финансовые инструменты и использование интеллектуальных ресурсов.

Меры по развитию экономики и реализации в Евразийском экономическом союзе совместных интеграционных проектов для выхода на траекторию устойчивого экономического роста предложили участники Делового форум ЕАЭС «Интеграция»: новые возможности для расширения сотрудничества», который прошел 27 октября в Москве. Как подчеркнул председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, экономика ЕАЭС восстанавливается после пандемии.

«Радует рост объемов взаимной торговли. За восемь месяцев он составил 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти показатели несколько лучше, чем в Европейском союзе, где рост составил порядка 20%. У нас объем взаимной торговли даже на 14% выше, чем в соответствующем периоде 2019 года, — отметил Михаил Мясникович. — Это говорит о том, что у нас в ЕАЭС сформированы устойчивые горизонтальные связи, есть достаточная емкость внутреннего рынка, а значит, имеется серьезный потенциал для наращивания кооперации».

Также председатель Коллегии ЕЭК остановился на перспективах реализации масштабных проектов с интеграционным эффектом. Комиссия уже проработала новые инструменты мотивации для бизнеса: субсидирование ставки Евразийского банка развития и использование ресурсов Евразийского фонда стабилизации и развития.

Михаил Мясникович призвал бизнес к участию в проекте «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», который будет способствовать развитию производственной кооперации и реализации совместных проектов в реальном секторе.

Кроме того, глава Коллегии ЕЭК остановился на вопросах продовольственной безопасности и регулировании экспортной политики государств Союза: «Растет наш экспорт, это хорошо, но это оголяет в определенной степени внутренний рынок, особенно по высоколиквидным товарам. Возникают стимулы инфляции. Комиссии придется более серьезно участвовать в регулировании экспортной политики государств-членов. В августе на межправсовете было принято решение по скоординированному регулированию экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника, масла подсолнечного и ряда других товаров. Чтобы не разгонять инфляцию, а управлять этими процессами корректно, рыночными методами, надо регулировать экспортную политику государств».

Председатель совета ЕЭК, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов заявил, что сегодня уже работает более 14 тысяч предприятий с участием бизнеса ЕАЭС и выразил уверенность, что их число будет увеличиваться.

«Рост количества совместных проектов и объемов экспорта являются главными показателями реализации четырех свобод ЕАЭС и успешности евразийской интеграции в целом», — заявил Алихан Смаилов.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев в свою очередь отметил, что в основных ориентирах макроэкономической политики ЕАЭС на 2021–2022 годы, утвержденных главами государств ЕАЭС, заложен ориентир экономического роста в 5% в год.

«Все необходимые условия для этого есть: незагруженные мощности, незадействованные интеллектуальные ресурсы. Надо эту работу вести», — сказал Сергей Глазьев.

Министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян остановился на соглашении о трансграничном обороте данных, над которым работает Комиссия.

«Мы изучили мировой опыт и сегодня прорабатываем условия работы с данными», — пояснил Гегам Варданян.

Он отметил, что в Союзе функционирует Интегрированная информационная система, которая обеспечивает обмен данными между государственными органами, взаимодействие на уровне G2G. При этом нужны современные инструменты, которые бы позволили ускорить процессы интеграции, помогли построить единое информационное пространство. Одним из таких инструментов может стать цифровая платформа ЕАЭС. Сейчас Комиссия разрабатывает Концепцию цифровой платформы Союза.

«По сути, это ядро, к которому можно будет подключить множество сервисов из разных стран. Это позволит обеспечить поддержку различных видов межгосударственного информационного взаимодействия хозяйствующих субъектов (B2G) и реализацию механизмов оказания межгосударственных услуг физическим лицам (С2G) на территории ЕАЭС», — сказал Гегам Варданян.

Он также добавил, что в ЕАЭС создается цифровая инфраструктура, которая поможет бизнесу в интеграции, — это такие проекты, как «Работа без границ», «Цифровые транспортные коридоры», «Цифровое техническое регулирование» и другие.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков остановился на вопросах энергетической безопасности и цифровизации транспортной сферы. Он подчеркнул, что необходимо внимательно относиться к вопросам декарбонизации, препятствовать искусственному форсированию «озеленения» международной повестки дня в ущерб устойчивости национальных энергетических секторов.

«Сегодня в портфеле Комиссии целый ряд проектов по внедрению цифры в транспортные перевозки. Это и экосистема цифровых транспортных коридоров, и инициатива РФ о создании витрины национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров и цифровизации грузовых железнодорожных перевозок. Мы планируем, что в основу наших стандартов будут заложены международные нормы, чтобы можно было встроиться в цифровой коридор между Европой и Азией», — сказал Темирбек Асанбеков.

О нововведениях в таможенном администрировании рассказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. В частности, планируется создать единую систему таможенного транзита ЕАЭС, основанную на применении навигационных пломб и единых гарантийных механизмах.

«Глобальная задача, с которой нам предстоит справиться, — создание условий для полномасштабной цифровой трансформации таможенного администрирования, — отметил Максат Мамытканов. — В итоге мы получим развитие интеллектуальных пунктов пропуска, внедрение прогнозной аналитики, дальнейшее развитие системы управления рисками на основе анализа больших данных, а также унификацию данных систем государств Союза».

Это приведет к снижению барьеров и обеспечит предсказуемое и незаметное для бизнеса таможенное регулирование.

Министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко остановился на вопросах установления единых обязательных требований к продукции. По скорости реализации и области распространения проект единой системы техрегулирования в ЕАЭС не имеет аналогов в международной практике. За 10 лет принято 50 технических регламентов, которые охватывают 85% обращаемой продукции.

«Мы много говорим о безопасности продукции, понимая, что для выхода на внешние рынки наша промышленность должна обеспечить соответствующий уровень качества и конкурентоспособность своей продукции. Поэтому Стратегия-2025 предусматривает разработку и утверждение главами государств в следующем году концепции Евразийской системы обеспечения качества продукции», — подчеркнул Виктор Назаренко.

Он также сообщил, что Комиссия вырабатывает подходы к регулированию трансграничной электронной торговли.

«С одной стороны, нам надо защитить потребителей от опасной продукции, с другой — не сдерживать развитие этой сферы», — сказал министр ЕЭК.

Сотрудничества стран ЕАЭС в космической сфере и реализации межгоспрограммы дистанционного зондирования Земли коснулся первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников.

Представители бизнес-сообщества озвучили свои предложения о реализации кооперационных проектов в Союзе. Также в рамках форума прошли отраслевые секции, посвященные цифровой трансформации, механизмам поддержки экспорта и другим темам.

Форум проводится ежегодно по инициативе Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию и АНО по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа», а также при участии Евразийской экономической комиссии и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.