В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт

Министерство энергетики РК, АО «Самрук-Қазына», АО НК «КазМунайГаз» и Total Eren S.A заключили меморандум о взаимопонимании.

Подписанный документ направлен на развитие на территории Казахстана, финансирование, строительство и эксплуатацию гибридных электростанций, использующих энергию ветра, общей мощностью порядка 1ГВт. При этом, на проекте планируется использование системы накопления энергии, основанной на технологиях аккумулирования и хранения энергии. В свою очередь, компания Total Eren S.A будет проводить работу по привлечению финансирования от международных финансовых институтов для реализации проекта.

Строительство будет реализовываться поэтапно. На первом этапе мощность составит 200МВт с соответствующей инфраструктурой для хранения электроэнергии. Полное завершение проекта планируется в конце 2024 года.

«В соответствии с утвержденной концепцией перехода Казахстана на „зеленую“ экономику министерство энергетики планомерно развивает сектор возобновляемой энергетики. Это особенно важно для южных регионов нашей страны. Поэтому со своей стороны мы готовы оказать содействие в реализации проекта», — сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«Сегодня мировая энергетическая отрасль находится на пороге больших изменений. Поэтому КазМунайГаз как участник глобального энергетического рынка изучает перспективы по энергопереходу и развитию альтернативной энергетики. Нами уже разработана и принята программа низкоуглеродного развития до 2031 года. Мы заинтересованы в реализации проектов возобновляемых источников энергии и рассматриваем „зеленую“ энергетику как одно из направлений, имеющих наибольший потенциал по декарбонизации нашей деятельности», — отметил председатель правления КМГ Алик Айдарбаев.