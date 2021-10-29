SmArt.Point UPGRADE: пространство для IT стартапов

SmArt.Point — это место, где зарождаются смелые творческие идеи и собираются диджитал номады, вдохновленные энергетикой южной столицы. Аrtисты. SmArt.

27 октября в Алматы прошла презентация обновленного пространства разумных технологий и креативных решений SmArt.Point, ставшая must-see мероприятием для творческих людей, бизнесменов и стартаперов. SmArt.Point давно стал местом для вдохновения и претворения в реальность самых смелых идей. В его стенах подписываются договоры, проходят переговоры, создаются стратегии и новые компании. В коворкинг-пространстве продуманы и созданы все условия для продуктивной работы, но это также и любимое уютное место для встреч с друзьями за чашечкой кофе.

На презентации обновленного пространства SmArt.Point гостям были представлены проведенные работы по модернизации внутренних проектов для увеличения комфорта клиентов и соответствия духу времени. Это увеличение эффективности работы ультрасовременных офисов, обновление дизайна зон общего пользования с учетом последних трендов и реновация конференц-залов. Одними из самых приятных обновлений пространства стали открытие зоны TikTok, зоны для игр в PlayStation, креативные конференц-залы A-Studio и Viktor Tsoy, новые уютные коворкинг-места на 50 мест, баскетбольная площадка, зона Patio площадью 1300 м² с фудтраками CoffeeBoom и Kyoto, где можно проводить мероприятия на открытом воздухе.

«SmArt.Point — это трансформация активов которая была выполнена в командной работе под руководством материнской компании Mercury Properties в сотрудничестве с бизнес-партнером Monarch Eurasia. Именно здесь находится сердце Алматы, которое было движущим фактором для всего, что было сделано. Именно здесь создаются идеи. И мы, как инвестор и владелец этого места, продолжаем работать над этим направлением, над этим продуктом, чтобы улучшить его, ответить на потребности и сделать его динамичным коворкинг-пространством, которое всегда смотрит на шаг вперед и растет, чтобы удовлетворить потребности клиента», — отметила Айдай Исмаилова, генеральный директор SmArt.Point.

SmArt.Point ушел от стандартных и серых конференц-залов и представил новые варианты рабочего пространства. В коворкинге работают более 100 успешных компаний в сфере IT, финтех, онлайн-торговли, разработки ПО, кибербезопасности, блокчейн, ИТ- и онлайн-образования, медиа, автоматизированной логистики, искусственного интеллекта, робототехники, телекоммуникаций, digital-маркетинга и дизайна, с совокупным количеством сотрудников более 1200 человек и оборотом свыше 130 млн долларов.

На мероприятии прошли интерактивы и мастер-классы в зоне TikTok. Посетители смогли оценить удобство и продуманность площадок через аудиогид SmArt.Point — креативное пространство не позволит создавать скучный контент. Хэдлайнером мероприятия стал abdr, который выступил с сольным концертом.