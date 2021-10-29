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Сервис для выявления водителей без прав запущен в Алматы

Личный состав строевых подразделений алматинской полиции ориентирован на выявление злостных нарушителей, чьи действия создают реальную угрозу участникам дорожного движения.

29 октября 2021 15:01, Profit.kz
Рубрики: Софт, Общество, Регионы

Новая технология по поиску водителей, севших за руль машин без права управления транспортным средством, функционирует на базе Центра оперативного управления Департамента полиции и привязана к системам видеонаблюдения города, передает Kazpravda.kz.

«К сожалению, в практике не единичны случаи, когда водитель, будучи лишенным судом водительских прав, не сделав для себя должных выводов, снова садится за руль и зачастую опять же в нетрезвом состоянии. А ведь такая преступная халатность может привести к трагическим последствиям», — отметил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

В этой связи личный состав строевых подразделений алматинской полиции ориентирован на выявление злостных нарушителей, чьи действия создают реальную угрозу участникам дорожного движения. Запущенный в полиции новый сервис позволяет после обнаружения системой видеофиксации транспортного средства передавать данные патрульным нарядам для оперативного перехвата и его остановки.

«Стоит в очередной раз напомнить о принципе неотвратимости наказания. Сегодня на вооружении полиции имеются автоматизированные системы, позволяющие, исключив человеческий фактор, выявить нарушителей, зафиксировать их неправомерные действия и привлечь к ответственности. Только с начала этого года за управление автотранспортом в состоянии опьянения такого права судом были лишены более 1500 водителей, 245 из них в нетрезвом виде совершили дорожно-транспортные происшествия, еще 168 повторно сели за руль в пьяном виде, будучи лишенными водительских прав», — резюмировал Канат Таймерденов.

Департамент полиции города Алматы предупреждает, что управление автомобилем водителям, лишенным права управления, влечет за собой уголовную ответственность.

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