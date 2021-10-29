Сервис для выявления водителей без прав запущен в Алматы

Личный состав строевых подразделений алматинской полиции ориентирован на выявление злостных нарушителей, чьи действия создают реальную угрозу участникам дорожного движения.

Новая технология по поиску водителей, севших за руль машин без права управления транспортным средством, функционирует на базе Центра оперативного управления Департамента полиции и привязана к системам видеонаблюдения города, передает Kazpravda.kz.

«К сожалению, в практике не единичны случаи, когда водитель, будучи лишенным судом водительских прав, не сделав для себя должных выводов, снова садится за руль и зачастую опять же в нетрезвом состоянии. А ведь такая преступная халатность может привести к трагическим последствиям», — отметил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

В этой связи личный состав строевых подразделений алматинской полиции ориентирован на выявление злостных нарушителей, чьи действия создают реальную угрозу участникам дорожного движения. Запущенный в полиции новый сервис позволяет после обнаружения системой видеофиксации транспортного средства передавать данные патрульным нарядам для оперативного перехвата и его остановки.

«Стоит в очередной раз напомнить о принципе неотвратимости наказания. Сегодня на вооружении полиции имеются автоматизированные системы, позволяющие, исключив человеческий фактор, выявить нарушителей, зафиксировать их неправомерные действия и привлечь к ответственности. Только с начала этого года за управление автотранспортом в состоянии опьянения такого права судом были лишены более 1500 водителей, 245 из них в нетрезвом виде совершили дорожно-транспортные происшествия, еще 168 повторно сели за руль в пьяном виде, будучи лишенными водительских прав», — резюмировал Канат Таймерденов.

Департамент полиции города Алматы предупреждает, что управление автомобилем водителям, лишенным права управления, влечет за собой уголовную ответственность.