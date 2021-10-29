Панельная сессия по Smart City прошла на Digital Bridge

Участникам сессии в режиме реального времени был продемонстрирован цифровой двойник столицы.

В Нур-Султане идет работа международного технологического форума Digital Bridge. В первый день на его площадке провели стратегическую панельную сессию «Smart City», посвященную развитию и эффективности smart-проектов в городах и регионах страны.

Модератором панельной сессии выступила руководитель столичного Управления цифровизации и государственных услуг Ботагоз Касабек. В обсуждении приняли участие CDO по цифровизации Нур-Султана, Алматы и Шымкента, цифровизаторы транспортной системы столицы, представители компании по видеоаналитике по линии безопасности, а также разработчики приложения Ashyq.

В ходе дискуссии обсуждались цифровые проекты городов республиканского значения, а также столичные решения, которые уже заинтересовали соседние страны, в том числе — цифровой двойник столицы, а также катализаторы цифровизации — приложения Ashyq, QR-браслет, e-knot и другие.

На панельной сессии выступил председатель правления CTS Бекмырза Игенбердинов, который рассказал о текущем развитии транспортного комплекса города Нур-Султан и реализации в столице проекта «Интеллектуальная транспортная система». Этот проект планомерно реализуется еще с 2013 года, постоянно развивается и расширяется. К 2023 году охват города системой ИТС достигнет 85%.

Коммерческий директор KazAeroSpace Ахмет Ахметов представил цифрового двойника города Нур-Султан — геоинформационный центр столицы. Проект реализован почти на 100%, оцифровано более 15 тыс. км инженерных сетей. Новая технология дает возможность создавать интеллектуальные проекты зданий, прозрачно видеть существующие объекты, обеспечивать контроль над строительством и эксплуатацией сооружений, а также создавать цифровую (информационную) модель зданий.

Он рассказал, что 2D-3D технологии наглядно показывают нагрузку на инженерные сети. Благодаря smart-решению откроются новые возможности в точечном планировании города. Система позволит синхронизировать все данные в городе в единое пространство и оптимизировать действующие процессы. К примеру, будет видна автоматическая статистика о том, как субъекты бизнеса планируют развиваться в городе, где и какие социальные объекты необходимы.

В рамках сессии выступили заместитель директора Digital Innovation and Transformation Виталий Пустовойтенко и коммерческий директор TargetAI Дмитрий Панченко. Участникам встречи рассказали об эффектах внедрения цифровых решений, таких как проект Ashyq, QR-браслеты, Smart колледж/ University, e-knot.

Так, в приложении Ashyq уже более 130 000 участников. Благодаря системе большая часть бизнеса смогла вернуться в рабочий режим. А недавно в рамках пилота в столичной поликлинике была внедрена система QR-браслет для оказания первичной медицинской помощи.

В заключение Ботагоз Касабек отметила важность совместных коллабораций и разработки лучших решений для создания комфортной среды для граждан, в том числе — полезных для конечных пользователей систем. Ведь это является основной целью подобных мероприятий.