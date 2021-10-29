Казахстанский интернет ускоряется, опережая показатели стран Центральной Азии

С начала года скорость мобильного интернета в РК увеличилась на 63%

В сентябре текущего года в рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на три строчки за месяц и занял 80 место. При этом за год страна улучшила позицию на сразу 21 строчку. С начала года скорость интернета в РК увеличилась с 19,52 до 31,74 Мбит/с, то есть, рост составил 62,6%.

Стоит отметить, что среди стран Центральной Азии Казахстан лидирует по скорости мобильного интернета. Так, Кыргызстан занял 103 место, Узбекистан — 120, Таджикистан — 129. С заметным отрывом наша страна обошла и партнеров из ЕАЭС — Россию (90 место) и Беларусь (119 место).

Лидерами в рейтинге остаются ОАЭ, Южная Корея, Норвегия, Катар и Китай.

По итогам первого полугодия текущего года в стране насчитывалось 24,2 млн абонентов сотовой связи — на 1,2% больше, чем в прошлом году. Среди операторов мобильной связи РК наибольший рост количества абонентов наблюдается у Кселл (плюс 2,1% за год, до 8 млн). Тем временем количество абонентов Beeline увеличилось на 2,07%, до 9,6 млн. У Tele2/Altel количество абонентов достигло 6,5 млн.

В целом, согласно существующим прогнозам, в период с 2019 по 2025 год число пользователей мобильного интернета увеличится на 54%. Предполагается, что к тому времени 3G-сервисы будут составлять только 28% от общего рынка, при этом львиная доля (60%) будет приходиться на технологии 4G, а новые сети 5G охватят уже 12% рынка.