Белые хакеры помогут выявлять уязвимости eGov

Это сотрудничество поможет повысить уровень защищенности информационных систем.

Порядка 50 уязвимостей электронного правительства были обнаружены и устранены работниками АО «Национальные информационные технологии» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом стало известно по итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности национальной платформы Bug Bounty из более чем 10 стран.

На сегодняшний день в АО «НИТ» внедрены и применяются различные современные средства обеспечения информационной безопасности, в том числе в режиме 24/7 функционирует оперативный центр ИБ, который обеспечивает надежную защиту от кибератак. Рост числа преступлений в сфере информационных технологий сопровождается повышением требований к защищенности и устойчивости информационных систем организаций.

В этой связи АО «НИТ» подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений — Bug Bounty. Это позволяет обеспечить более высокий уровень защиты системы и ресурсов электронного правительства.

«Ежедневно хакерским атакам подвергаются тысячи информационных систем, в том числе — госорганов. Для нас важно надежное хранение и обеспечение защиты данных электронного правительства и его компонентов. Благодаря сотрудничеству мы получаем не только повышение уровня защищенности своих систем, но и экономим собственные ресурсы», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Напомним, что в декабре прошлого года Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин анонсировал запуск Bug Bounty программы для государственных органов. Тогда в рамках закрытого тестирования от исследователей была получена информация о критических уязвимостях, которые могут повлиять на большую часть казахстанского сегмента интернета.

«Мировой опыт показывает, что подключение крупных IT-компаний к программам Bug Bounty представляет саму компанию как серьезно относящуюся к кибербезопасности, делая ее более прозрачной для своих клиентов. АО „НИТ“ первым из госсектора подключилось национальной программе Bug Bounty, мы рады и поддерживаем данное решение, так как это показывает зрелость в подходе защиты информационных систем» — поделился президент ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак» Олжас Сатиев.