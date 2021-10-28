Huawei: Увеличение инвестиций в ИКТ на 20% повысит рост ВВП на 1%

Внедрение механизмов цифровизации — необходимый шаг для развития социальных, экономических и финансовых институтов Казахстана.

В рамках международного форума «Digital Bridge 2021», посвященного технологиям, бизнесу и креативной экономике в Казахстане, прошло заседание комиссии по вопросам внедрения цифровизации под председательством Касым-Жомарта Токаева. В нем также приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и представители ведущих компаний в сфере ИКТ.

Одной из важнейших тем встречи стала цифровая трансформация. Внедрение механизмов цифровизации — необходимый шаг для развития социальных, экономических и финансовых институтов Казахстана. Согласно исследованию, проведенному компанией Huawei и Roland Berger, увеличение инвестиций в ИКТ на 20% повысят рост ВВП в странах на 1%.

Региональный президент компании Huawei в Евразии Дэниэл Чжоу в своей речи поделился видением превращения Казахстана в цифровой хаб Евразии: «Высокоскоростной доступ — это основа развития цифровой экономики. Цифровизация с применением 5G позволит эффективно и безопасно внедрять инновационные технологии в стране».

Также спикер упомянул о важности построения национальных центров обработки данных нового поколения и облачной инфраструктуры внутри страны. Совместное использование и мгновенный обмен данными не только повысят ценность самих данных, но и позволят качественно улучшить оказание услуг населению и предприятиям.

«Устойчивое развитие цифровой экономики, должно базироваться на так называемом „зеленом принципе“. Возобновляемые источники энергии позволят сохранять экологию и экономику, а внедрение интеллектуальных и энергосберегающих технологий поможет Казахстану достичь поставленной Президентом цели по углеродной нейтральности», — сказал Дэниэл Чжоу.

По словам г-на Чжоу, развитие цифровизации в Казахстане позволит стране стать новым пунктом в информационном Шелковом пути. Транзит трафика через Казахстан является оптимальным с точки зрения минимизации задержки. Развитие этого направления даст возможность стране получить уникальные возможности для будущего.

В завершении своего выступления представитель Huawei отметил, что деятельность компании в республике основана на принципе «в Казахстане — для Казахстана».