Касым-Жомарт Токаев высказался об экспорте казахстанских IT-решений

На заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации Президент заявил о важности диверсификации отечественной экономики за счет экспорта IT-решений.

Отдельный блок в речи Президента был посвящен конкурентоспособности отечественной IT-индустрии. Как считает Касым-Жомарт Токаев, практически весь отечественный бизнес в этой сфере ориентирован на внутренний рынок, во многом — на удовлетворение спроса государственного и квазигосударственного секторов.

«Экспорт IT-решений может и должен стать одним из значимых направлений диверсификации отечественной экономики. Первые шаги мы уже сделали. Сегодня на выставке мы видели конкурентоспособные IT-продукты, а также сильные молодые IT-команды. Им следует всемерно помогать», — сказал Глава государства.

Президент также обратил внимание на качество IT-образования, назвав этот вопрос задачей национального масштаба.

«Поручаю правительству рассмотреть вопрос привлечения частных IT-школ к массовой подготовке IT-кадров. Отдельного внимания требует система повышения IT-квалификаций в государственном управлении. Государственные служащие должны понимать технологические тренды, уметь системно анализировать события и данные. Они должны говорить с IT-бизнесом на одном языке», — сказал Касым-Жомарт Токаев.