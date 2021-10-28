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В вузах запускается обучающий модуль «Электронная коммерция»

Курс создавался с целью распространения цифровых навыков среди молодежи и стимулирования онлайн-торговли.

28 октября 2021 10:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сообщает о том, что в целях обучения большего количества студентов основам электронной коммерции с начала нового учебного года в вузах запущен модуль «Электронная коммерция (E-commerce)», который включает в себя обучающие материалы и видео-уроки.

Курс создавался с целью распространения цифровых навыков среди молодежи и стимулирования онлайн-торговли. Курс обучает, как зарабатывать онлайн и как развивать навыки продаж. Его можно проходить в любое удобное время. Доступ к онлайн-курсу бесплатный. Для получения доступа необходимо написать на электронную почту d.serikkyzy@mti.gov.kz.

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