Определен порядок зачисления электронных денег на «социальный кошелек»

План по поэтапному переводу пособий и соцвыплат в виде электронных денег на социальные кошельки планируется утвердить до 1 января 2022 года.

Как сообщалось ранее, министерством торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Национального банка Республики Казахстан, а также представителями банковского сектора ведется работа по внедрению пилота «социального кошелька» в декабре 2021 года в виде выплат адресной социальной помощи.

В этих целях 8 сентября принято постановление правительства Республики Казахстан № 619 «Об утверждении правил и особенностей зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета и (или) средств государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи».

Так, в правилах определен понятийный аппарат процедуры зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат в виде электронных денег: «социальный кошелек», «бизнес-кошелек», «участники системы электронных денег» и другие понятия, а также порядок зачисления на вводимый «социальный кошелек» и дальнейшего использования электронных денег.

Кроме того, в рамках принятого постановления министерством торговли и интеграции РК совместно с министерством труда и социальной защиты населения РК и Национальным Банком РК разрабатывается план по поэтапному переводу пособий и соцвыплат в виде электронных денег на социальные кошельки, сам план планируется утвердить до 1 января 2022 года.