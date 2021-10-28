Для отбора на проведение налогового контроля будет использован искусственный интеллект

В 2021 году для оптимизации мониторинга крупных налогоплательщиков определены целевые группы крупных налогоплательщиков с наибольшими рисками.

Наряду с превентивными мерами контроля, такими как налоговые проверки, Комитетом государственных доходов осуществляется анализ финансово-хозяйственной деятельности с целью определения фактической налогооблагаемой базы — мониторинг крупных налогоплательщиков. Об этом сообщил на пресс-конференции в СЦК директор Департамента крупных налогоплательщиков КГД Ануар Сулейменов.

«В настоящее время мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 132 Налогового кодекса, когда по предварительно проведенному анализу в случае выявления расхождений выставляется требование о представлении документов, подтверждающих правильность исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет. Далее, в случае установления нарушений крупный налогоплательщик извещается о таких нарушениях с предоставлением права дать письменное пояснение и только в случае несогласия с представленным пояснением орган государственных доходов выносит мотивированное решение и назначает налоговую проверку по вопросу установленных нарушений», — рассказал А. Сулейменов.

По его словам, в 2021 году для оптимизации мониторинга крупных налогоплательщиков определены целевые группы крупных налогоплательщиков с наибольшими рисками. В рамках налогового мониторинга в результате проведенной работы налоговые поступления составили 42 млрд тенге.