C 2022 года при оплате через мобильное приложение необходимо будет пробивать чек

Такие изменения готовятся в налоговый кодекс, которые сейчас на рассмотрении парламента РК.

В проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и закон Республики Казахстан «О введении в действие кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»» планируется внести изменения в статью 165 НК РК, сообщает Учет.kz.

Изменения подготовлены для целей фискализации мобильных платежей в оплату за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг, расширено понятие денежных расчетов при использовании которых необходимо применять ККМ. Дата введения изменений — 1 января 2022 года.