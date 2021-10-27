Минцифры снова вернули в состав кабмина Кыргызстана

Ранее на пресс-конференции президент заявил, что статус ведомства хотели понизить до службы, но потом передумали.

В структуру кабинета министров Кыргызстана вновь включено Министерство цифрового развития. Глава государства Садыр Жапаров подписал указ о внесения изменений в прежнее решение. Минцифры вновь вводится в состав кабмина в целях разработки и реализации государственной политики в сфере цифровизации и электронного управления, передает Sputnik.

13 октября был сформирован новый кабинет министров КР, который возглавил Акылбек Жапаров. Министерство цифрового развития решили расформировать, чтобы понизить его статус до службы при кабмине. Министром был Дастан Догоев, состоявший в ранге заместителя главы кабмина. 23 октября президент на пресс-конференции заявил, что он и председатель кабмина передумали, так как много чего сделано, будет тормозиться при изменении структуры.

Само Минцифры было создано этой весной на базе Государственной регистрационной службы и Государственного агентства связи. Согласно другому указу главы государства, Дастан Догоев назначен исполняющим обязанности министра. Его кандидатуру внесут в Жогорку Кенеш на согласование.

Как сообщила пресс-служба кабмина, и. о. министра вновь представили коллективу. Акылбек Жапаров подчеркнул важность продолжения комплексной работы по цифровизации во многих приоритетных сферах деятельности.

«Перед вами три важных направления. В сжатые сроки необходимо сделать прорыв в сфере предоставления госуслуг населению. Все справки должны быть переведены в цифровой формат. Вся страна до Нового года должна перейти на электронный документооборот. Кроме того, необходимо усилить работу по цифровизации налоговых и таможенных процедур, внедрить виртуальные склады. К 1 января следующего года эти механизмы по государственным услугам, по взаимодействию с бизнесом, цифровизации должны быть готовы», — сказал глава кабмина.

Он пожелал Дастану Догоеву успехов в реализации поставленных перед министерством задач.