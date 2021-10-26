За стеклом: МВД планирует внедрить распознавание лиц

Проект находится на обсуждении.

Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что ведомство рассматривает проект по внедрению системы распознавания лиц.

«Проект связан с дополненной реальностью и определением биометрических данных, он находится на обсуждении. Еще не принято решение о том, что такие технологии будут внедрять у нас. Сейчас в органах внутренних дел система распознавания лиц не используется. Как я сказал, это находится на стадии обсуждения», — подчеркнул он.

В качестве примера он привел правоохранительные органы Великобритании, США и Южной Кореи, которые «активно двигаются в этом направлении».

Проект, по мнению замминистра, нужен для того, чтобы в кратчайшие сроки выявлять преступников и определять их местоположение.