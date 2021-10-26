Казахстанские IT-стартапы смогут выиграть $10 000 на Astana Hub Battle

В этом году призовой фонд Astana Hub Battle составляет $10 000 за 1 место, $5000 — за второе и $3000 — за третье.

С 28 по 29 октября в рамках международного форума Digital Bridge-2021 пройдет уже ставшее традиционным соревнование между лучшими технологическими стартапами страны.

Главный критерий для участия: наличие масштабируемого проекта на стадии MVP или MVO, наличие не менее двух ключевых участников команды с опытом работы на рынке не более двух лет.

Как будет проходить AstanaHubBattle-2021?

— 100 наиболее конкурентных проектов, подавших заявки на сайте, пройдут в полуфинал и выступят с минутной презентацией перед экспертами на арене Digital Bridge 28 октября.

— По решению жюри, 10 лучших проектов выступят на главной сцене Digital Bridge c трехминутной презентацией 29 октября.

— По итогам двух этапов отбора будут определены победители баттла.

По словам генерального директора технопарка Astana Hub Магжана Мадиева, мероприятие призвано, в первую очередь, выявить таланты в стартап-экосистеме Казахстана и оказать поддержку для выхода проектов на новый уровень развития.

«Из года в год организовывая состязание между стартапами, мы преследуем несколько целей: поиск новых участников экосистемы, популяризация отечественной стартап-культуры и развитие технологического предпринимательства в стране», — отмечает Магжан Мадиев.

Победителями конкурса прошлых лет были такие стартапы, как Kid Security, Abscrypt, Antidolg, Smart Gas, WebTotemи Kompra, которые сегодня успешно развиваются на отечественном IT-рынке и уже экспортируют свои продукты за рубеж.