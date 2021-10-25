Странам ЕАЭС продемонстрировали систему электронных ПТС в России

Представители уполномоченных органов ознакомились с практической стороной реализации процедуры оформления электронных ПТС.

Страны Евразийского экономического союза переходят с бумажных на электронные ПТС для транспортных средств, самоходных машин и прицепов. Для реализации этой задачи и предотвращения проблем внутреннего взаимодействия цифровых систем стран ЕАЭС, в которых работают национальные операторы, Евразийская экономическая комиссия совместно с администратором систем электронных ПТС АО «Электронный паспорт» провела в Москве для представителей Беларуси, Казахстана и Кыргызстана демонстрацию работы органов по регистрации, организаций-изготовителей, дилеров по оформлению электронных ПТС с посещением производственных площадок.

В частности, при посещении машиностроительного завода АО «Бецема» продемонстрировано взаимодействие внутренней информационной системы предприятия-изготовителя спецтехники с системами госорганов через систему электронных паспортов. Представители уполномоченных органов стран ЕАЭС ознакомились с практической стороной реализации процедуры оформления электронных ПТС и передачи данных в налоговые органы об уплате утилизационного сбора. Был продемонстрирован механизм оформления электронных ПТС на продукцию предприятия: самосвалы, полуприцепы-цистерны и другую прицепную технику.

Руководство предприятия выразило уверенность, что внедрение электронных паспортов в масштабах ЕАЭС будет способствовать созданию условий для свободного обращения транспортных средств на евразийском экономическом пространстве и позволит оцифровать многие процессы, связанные с выпуском автомобильной техники и шасси. Среди дополнительных преимуществ — существенное уменьшение затрат владельцев техники, так как электронный паспорт невозможно потерять и в него можно вносить неограниченное количество записей.

«Создание систем электронных паспортов на транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники — один из первых глобальных и амбициозных проектов в рамках развития информатизации и цифровизации в ЕАЭС», — отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, подводя итоги мероприятий по демонстрации эксплуатационных возможностей единой системы ЭПТС.

Он подчеркнул, что проект затрагивает интересы различных органов управления, бизнеса и граждан стран Союза. Формирование достоверного цифрового профиля каждой единицы техники будет способствовать созданию на пространстве Союза прозрачного рынка автотранспорта, установлению адекватной стоимости машин на вторичном рынке. В целом это создаст условия для повышения ответственности производителей и уверенности покупателей.

Вопрос готовности стран Союза к интеграции систем электронных паспортов находится в центре постоянного внимания ЕЭК и правительств стран ЕАЭС. После реализации всех элементов единой системы ЭПТС и ЭПСМ проект может получить дальнейшее развитие как в направлении администрирования производства и обращения комплектующих автотранспортных средств и самоходных машин, так и цифровизации процесса оценки соответствия продукции установленным требованиям.