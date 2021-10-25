В ЕАЭС модернизируют систему статистики

Казахстан с 2017 года предоставляет данные в Комиссию в формате SDMX.

Вопросы модернизации подсистемы статистики, включая разработку Евразийского регистра SDMX, рассмотрели участники семинара «Расширение применения цифровых технологий в статистике Евразийского экономического союза», который прошел 21–22 октября в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев отметил, что для реализации мер и механизмов Стратегии-2025 необходима соответствующая статистика: «Имеется в виду не только дальнейшее экстенсивное увеличение количества разделов статистики, но и, прежде всего, переход на более современные информационно-коммуникационные технологии. Для преодоления технологического отставания в сфере статистики Союза мы начинаем модернизацию подсистемы статистики на современной технологической основе и принципиально иной методологической базе, включая разработку Евразийского регистра SDMX».

Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) — это открытый формат обмена статистическими данными, поддерживаемый Банком международных расчетов, ЕЦБ, Евростатом, МВФ, Росстатом и другими организациями, включая статистические подразделения ООН. Стандарт SDMX содержит ряд вспомогательных спецификаций. С точки зрения ISO SDMX соответствует стандарту ISO/Technical Specification ISO 17369:2005.

В настоящее время все государства ЕАЭС имеют опыт обмена данными и метаданными в формате SDMX с международными организациями, включая департамент статистики ЕЭК. К примеру, Казахстан с 2017 года предоставляет данные в Комиссию в формате SDMX. Беларусь и Кыргызстан обмениваются данными в формате SDMX по Целям устойчивого развития ООН. Россия представляет данные в том числе по статистике внешнего сектора. Опытом применения стандарта SDMX поделилась и Армения.

По словам директора департамента статистики ЕЭК Азамата Оросбаева, новая подсистема статистики будет создана на методологической основе стандарта SDMX для всех этапов статистического производства от сбора до распространения данных. В составе подсистемы статистики будет Евразийский регистр SDMX, который позволит в перспективе распространять статистику ЕАЭС в формате «машина — машина». В новой подсистеме будет собственный блок по распространению данных в интерактивном формате для внутренних и внешних пользователей.

Участники семинара рассмотрели вопросы разработки структур данных и применения стандарта SDMX международными организациями. Специалисты Комиссии рассказали о достигнутом в ЕЭК уровне разработки структур данных (DSD) на примере финансовой и социально-демографической статистики. В отличие от других международных организаций, Комиссия не имеет полномочий и потенциала разрабатывать DSD для использования на национальном уровне, поэтому важно проводить такую работу совместно со странами.

Также проведены консультации с международными экспертами по вопросам ведения системы классификаций и взаимодействия Евразийского регистра SDMX c Глобальным регистром SDMX.