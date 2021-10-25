Электронное сопровождение автотранспорта при транзите товаров заработало в РК

Оно должно максимально упростить таможенные операции при транзите.

Электронное таможенное сопровождение предусматривает применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, перемещаемых по территории Казахстана в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов. Эта мера будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и товаров, ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в «зеленой».

Как отметили в КГД, к таким импортерам отнесены компании, включенные в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу. В комитете подчеркивают, что электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах «прозрачности» и соблюдения требований законодательства.

«Внедрение указанной меры стало возможным на основании принятых в этом году правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств», — отметили в КГД.

Участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО «Silk Way monitoring».