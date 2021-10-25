Оформить пособие на рождение ребенка можно онлайн через суперприложение Kaspi.kz

Kaspi.kz запустил новый сервис для своих любимых клиентов.

Теперь прямо в суперприложении Kaspi.kz можно оформить пособие по рождению ребенка или социальную выплату по уходу за ребенком возраста до одного года. Раньше родителям приходилось идти в ЦОН с документами для оформления пособия или социальной выплаты. Сейчас достаточно подать заявку в приложении, а все процедуры по оформлению пройдут онлайн. Услуга предоставляется бесплатно.

Сервис разработан командой Kaspi.kz совместно с Министерством труда и Министерством цифрового развития.

«Рождение ребенка — прекрасное событие! Специально для родителей наша команда совместно с госорганами сделали онлайн-сервис по получению пособий на рождение ребенка прямо в суперприложении Kaspi.kz. Теперь наши любимые клиенты могут оформить пособие, не выходя из дома, а сэкономленное время провести в заботах о младенце!», — прокомментировал Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

«Государственная услуга „Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком“ и „Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года“ является одной из востребованных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК. Если сравнивать показатели, то количество оказанных электронных госуслуг, связанных с назначением пособия по рождению ребенка за 9 месяцев текущего года уже больше показателей всего 2020 года, а это более 300 тысяч услуг. Данный факт говорит о возрастающем доверии населения к электронным госуслугам. Надеемся, что запуск пилотного проекта с банками второго уровня по оказанию услуг, связанных с назначением пособия по рождению ребенка, в дальнейшем также покажет положительную динамику», — отметила Анар Тулеубаева, директор департамента анализа и развития государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения.

Для начисления пособия Kaspi.kz открывает на имя клиента специальный Социальный счет. На этот счет не может быть выставлен арест, например, за неуплату налогов или задолженность по кредиту. С Социального счета можно переводить деньги на свою карточку Kaspi Gold и пользоваться всеми выгодными сервисами Kaspi.kz — совершать покупки, переводы и платежи. Также можно снять наличные напрямую с Социального счета по QR-коду в Kaspi банкоматах. Все услуги по Социальному счету в Kaspi.kz предоставляются без комиссии.