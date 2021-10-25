Внедрение социального кошелька запланировано до конца 2022 года

Уже в текущем году планируется подготовить инфраструктуру - систему мгновенных платежей.

На заседании комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации https://profit.kz/tags/digitaltransformation/ Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о проведенной работе по внедрению социального кошелька. Как отметил министр, до конца 2021 года планируется подготовить инфраструктуру — систему мгновенных платежей с подключением банков.

Бахыт Султанов также сообщил о планах на последующие периоды реализации цифрового кошелька. Так, до конца 2022 года запланировано внедрение в промышленную эксплуатацию социального кошелька и внедрение новых сервисов (расширение функций личного кабинета, подключение к различным интернет-магазинам и др.). Для начала тестирования проекта также необходимо разработать алгоритм поэтапного перевода пособий и социальных выплат на социальный кошелек.

А в период с 2023 по 2024 годы в планах у Министерства интеграция цифрового кошелька с Национальной товаропроводящей системой, а также расширение видов социальных выплат, подлежащих зачислению на социальный кошелек.

Что касается проведенной работы по внедрению социального кошелька, то на сегодняшний день Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения и Национальным банком РК проведена вся необходимая организационная работа. Прежде всего, внесены соответствующие законодательные поправки, предусматривающие возможность создания цифрового социального кошелька, а также создания и функционирования товаропроводящей системы. Утверждены Правила зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат электронными деньгами. Согласованы механизм и подходы пилотного проекта с Ассоциацией финансистов Казахстана, участниками финансового рынка и торговыми организациями.

В настоящее время ведутся работы по технической реализации пилота социального кошелька с банками второго уровня (АО «Народный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», АО «Казпочта»). Утверждены сценарии использования «социального кошелька». Приказом министра торговли и интеграции утвержден Национальный стандарт по QR-коду для участников платежного рынка.

Пилотный проект социального кошелька будет запущен в трех городах Казахстана. До конца 2021 года планируется провести два пилота. Первый — организационный пилот централизованной выплаты адресной социальной помощи (АСП). В рамках этого пилотного проекта местным исполнительным органом будут рассматриваться заявления граждан и назначаться АСП, после чего списки получателей АСП передаваться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для централизованной выплаты.

Второй — технический пилот, т. е. тестирование функционала социального кошелька, где в зависимости от выбора гражданина средства социальной помощи зачисляются либо на банковский счет, либо на социальный кошелек в виде электронных денег, эмитированных Национальным Банком РК. В качестве пилотных регионов определены Нур-Султан, Павлодар и Акколь.

«Готовящиеся к запуску пилотные проекты нацелены на достижение следующих результатов: апробирование сервисов социального кошелька и бизнес-кошелька среди населения и бизнеса; сбор предложений/ замечаний со стороны населения и бизнеса для последующего улучшения качества сервиса; выявление недочетов и их устранение до масштабирования социального кошелька во всех регионах.