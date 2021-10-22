Цифровизация поможет раскрыть транзитный потенциал электронной торговли в ЕАЭС

Об этом высказался Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.

Андрей Слепнев выступил на пресс-конференции, посвященной совершенствованию работы таможенных служб и переходу административных процессов в цифровой формат.

«Считаю, что цифровизация поможет не только решить вопросы восстановления мировой экономики в постпандемийный период, но и изменить ее модель в будущем в связи с технологическим переходом и низкоуглеродной тематикой», — отметил министр.

Применительно к Евразийскому экономическому союзу Андрей Слепнев остановился на транзитных возможностях государств-членов. Он подчеркнул, что уход от бумажных документов на железных дорогах может привнести не меньший эффект, чем строительство инфраструктуры.

«„Пробки“ всегда складываются в узких местах, а именно — при пересечении границы. Цифровые транспортные коридоры уже обсуждались главами правительств государств-членов Союза, рассчитываем до конца 2023 года осуществить необходимую работу», — заявил министр.

Работа ведется в тесном взаимодействии как с европейскими, так и с китайскими партнерами. В качестве иллюстрации можно отметить, что транзитный контейнерный товаропоток вырос в прошлом году практически вдвое, а в этом году наблюдается полуторакратный рост.

Еще один вопрос в области цифровизации касается электронной торговли. В частности, в Российской Федерации уже несколько лет идет соответствующий эксперимент.

«Сегодняшняя ситуация, когда 90% интернет-покупок из зарубежных интернет-магазинов поступает без пошлин, налогов и требований по техническому регулированию, безусловно, должна быть изменена. В результате нужно решить двойную задачу. С одной стороны, выровнять условия для внутренней торговли с внешним потоком товаров. С другой стороны — сделать это таким образом, чтобы не противоречить самой сути цифровой экономики, где все должно быть максимально автоматизировано», — пояснил Андрей Слепнев.

Отдельно он остановился на электронной торговле внутри ЕАЭС и правилах взимания НДС в связи с поставками интернет-магазинами товаров из одной страны в другие государства Союза. Как проинформировал министр, принято принципиальное решение изменить систему для перехода к принципу взимания налогов в стране потребления товара.

«Надеемся разрешить эту ситуацию уже в следующем году», — добавил Андрей Слепнев.