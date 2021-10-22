Представители Нацбанка Кыргызстана рассказали, когда межбанковская отчетность перейдет в цифру

Какие усилия прилагает регулятор для ускоренного внедрения новых технологий в финансовом секторе?

Начальник отдела цифровых и финансовых технологий управления платежных систем НБ КР Айбек Султаналиев в беседе на радио Sputnik Кыргызстан отметил, что финансовый сектор страны старается не отставать от веяний времени.

«Нацбанк уделяет этому сектору большое внимание, наши усилия направлены на то, чтобы бизнес и население получали своевременные и качественные услуги. Также задача состоит в том, чтобы банки и другие организации конкурировали между собой, снижая издержки с помощью новых технологий. Нацбанк принял концепцию развития цифровых платежных технологий на 2020–2022 годы. Сфера, которая стремительнее всего меняется под влиянием новых технологий — это платежи. Люди и бизнес постепенно привыкают к электронным платежам и безналичному расчету. Нельзя никого заставлять в один день менять систему, все должно быть постепенно», — сказал Султаналиев.

Он добавил, что развитые страны долго привыкали к новым технологиям в финансовом секторе, а в США и Японии у населения до сих пор много наличности.

Начальник отдела развития цифровых банковских операций управления методологии надзора и лицензирования банков НБ КР Элизат Жапарова подчеркнула, что финансовые технологии являются сложным продуктом и требуют больших вложений.

«Необходима закупка программного обеспечения, оборудования. Условия и предложения на этом рынке очень разные. Национальный банк не стоит на месте, мы пытаемся консолидировать участников рынка и в скором времени перевести межбанковскую отчетность в цифровой вид посредством использования цифровой подписи», — сообщила Жапарова.

По ее словам, когда сформируется общая цифровая платформа, отчетность будет не нужна, так как онлайн-режим позволит наблюдать за тем, что происходит в системах банков.