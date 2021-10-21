В Казахстане появилась анонимная социальная сеть GetEmotions

Она поможет донести до людей мнение об их качествах, дает возможность написать собеседнику все, что человек всегда хотел, но стеснялся или не решался сказать.

Что думают о вас люди, которые вас хорошо знают? Хотите анонимно задать вопрос знакомым и получить на него ответ? Не дает покоя чужое мнение? Эти и многие другие подробности ближайшего окружения станут доступны благодаря новому приложению GetEmotions, которое анонимно соберет мнения о вас и покажет то, что давно хотели, но не решались сказать люди из вашего окружения.

GetEmotions предоставляет возможность пользователям анонимно рассказать о настоящих чувствах к конкретному человеку, при этом в реальной жизни сохранить с этим человеком прежние отношения. Собеседник не будет знать, с кем он переписывается в анонимном чате. Социальная сеть способна донести до людей анонимное мнение об их качествах, дает возможность написать собеседнику все, что человек всегда хотел, но стеснялся или не решался сказать.

«Миссия GetEmotions заключается в возможности дать людям эмоции от новых форм общения. Кто-то в обычной жизни стесняется начать беседу с человеком, к которому испытывает симпатию, кого-то достал начальник, кто-то желает, чтобы его близкие узнали о своих недостатках и поработали бы над собой. Наша мораль и воспитание не позволяют говорить правду в глаза и называть вещи своими именами. Именно поэтому мы придумали приложение GetEmotions», — отметил автор приложения Айтуган Омаров на презентации проекта.

По мнению основателя проекта, в современном обществе каждому есть, что сказать своим близким, коллегам и знакомым, но в силу своего воспитания или боязни потерять отношения многие не раскрывают всех чувств, которые испытывают к конкретному человеку.

«Наш приоритет — это полная анонимность. Вы ничего не знаете о своем собеседнике, а он ничего не знает о вас. В этой социальной сети за несколько дней общения вы сможете узнать о себе больше, чем за последние пять лет. Сервис предлагает использовать потенциал телефонной книги, т. к. люди, записанные в ней, знают нас с разных сторон и могут подсказать нам наши положительные и отрицательные качества, проявляемые нами в повседневной жизни», — отмечает разработчик приложения.

Еще одним важным преимуществом является инструмент, позволяющий пользователю анонимно задать интересующий его вопрос всем контактам телефонной книги. С помощью приложения в анонимных чатах можно получить советы от знакомых. Пользователь может узнать, как бы поступили другие люди в его ситуации, или что они думают по интересующей его теме.

«Между двумя пользователями может быть до четырех анонимных чатов. Они могут вежливо и по-дружески общаться в одном чате, при этом откровенно враждовать в соседнем чате, не зная, что по-прежнему общаются друг с другом», — говорит автор GetEmotions.

Идея проекта возникла у него еще три года назад, и во время пандемии ее было решено воплотить. Разработчики надеются, что казахстанцам понравится GetEmotions, и новая казахстанская социальная сеть станет частью общения современных людей, превратившись со временем в глобальную социальную сеть.