Правительство внедрит проектно-сетевую модель госуправления

Она поможет в реализации национальных проектов.

7 октября 2021 года Президент РК К. Токаев утвердил перечень 10 Национальных проектов. Они приняты в целях реализации Общенациональных приоритетов Национального плана развития. Национальные проекты будут реализованы с использованием проектного подхода, основными принципами которого являются нацеленность на результат; персональная ответственность за достижение ожидаемого результата; партнерство и вовлечение в реализацию проектов всех заинтересованных сторон.

Проектный подход к реализации национальных проектов предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон. Об этом на брифинге в СЦК сообщила директор Департамента политики проектного управления МНЭ РК Илона Шварцкопф.

Теперь государственные органы формируют совместные кросс-функциональные проектные команды с непосредственным участием госорганов, экспертов и представителей общественности. Это новая организационная культура и проектно-сетевая модель государственного управления, основанная на современных технологиях.

«Внедрение проектного управления осуществляется в соответствии с поручением Главы государства с января прошлого года. К настоящему времени завершается формирование единой экосистемы проектного управления, состоящей из 44 проектных офисов государственных органов, создан и действует Офис по мониторингу реализации национальных проектов. Нормативная и правовая база проектного управления утверждена, она включает правила осуществления проектного управления и типовой регламент проектного управления государственных органов. Эти документы регламентируют деятельность государственного аппарата по управлению портфелями, программами и проектами на трех уровнях госуправления: на уровне правительства, государственных органов и проектных команд. По каждому национальному проекту определен куратор на уровне заместителей премьер-министра и руководители национальных проектов на уровне министров. В настоящее время государственными органами проводится работа по декомпозиции каждого показателя национальных проектов на соответствующие отрасли и регионы. Далее будут определены пулы проектов, необходимых для достижения каждого декомпозированного показателя в отрасли, регионе, районе, сельском округе», — сообщила спикер.

Вся проектная деятельность будет осуществляться в информационной системе. Это позволит обеспечить не только контроль выполнения каждой задачи, но и оперативный мониторинг расхода денежных средств по каждому проекту. Также правилами осуществления проектного управления предусматривается формирование общественных групп для мониторинга хода реализации проектов. Поэтому казахстанцев приглашают принять активное участие в реализации национальных проектов.