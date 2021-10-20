Объявлены победители SDU Open

Чемпионат по программированию проводился с целью выявления и поддержки перспективных студентов.

17 октября АО «Транстелеком» совместно с университетом имени Сулеймана Демиреля провел студенческий онлайн-чемпионат по программированию SDU Open. Цель чемпионата — выявление и поддержка перспективных студентов, содействие в получении ими практических навыков, а также популяризация сферы информационно-коммуникационных технологий. Принять участие в соревновании могли студенты любых университетов страны.

Всего в соревновании приняло участие 745 человек со всех городов Казахстана. В течение пяти часов студенты соревновались между собой в логике, скорости и стратегии. Первенство определили по количеству баллов, набранных в ходе чемпионата.

Абсолютными победителями SDU Open стали учащиеся Международного Университета информационных технологий Алматы. Второе и третье места между собой разделили сразу пять команд. Общий призовой фонд чемпионата составил около 10 миллионов тенге. Кроме того, победители чемпионата смогут пройти стажировку в ТТС и попасть в кадровый резерв.