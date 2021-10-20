В Казахстане запустился бесплатный онлайн-акселератор для IT-стартапов

Scalerator поможет IT-компаниям и стартапам запустить зарубежные продажи «с нуля» или масштабировать текущую международную выручку и прибылью

В начале октября 2021 года была запущена бесплатная акселерационная онлайн-программа для IT-компаний из Казахстана — «Scalerator». С ее помощью стартапы получат возможность выйти на новые рынки и заключить контракты с компаниями из Америки, Европы, стран Ближнего Зарубежья и СНГ. Акселератор проводится в течение восьми недель, обучение проходят 60 команд — технологических стартапов. Организатором программы выступает Astana Hub.

«Экспорт и экспансия на зарубежные рынки — приоритет для нашей IT-отрасли. В рамках программы Scalerator зрелые IT-компании и стартапы смогут запустить зарубежные продажи „с нуля“ или масштабировать текущую международную выручку и прибыль», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Программа Scalerator включает в себя разные форматы обучения и практической отработки полученных знаний: воркшопы, мастермайнды, трекшн-встречи, индивидуальные и групповые консультации, борд-митинги и итоговый митап. Оператором программы является коммуникационное агентство «Solyanka», руководителем акселератора выступает Анна Шолина — автор и методолог многих акселерационных программ.

Вместе с экспертами команды проведут исследование рынков, изучат конкурентов, «упакуют» свой продукт и подготовят маркетинговую стратегию. Организаторы также помогут участникам в поиске бизнес-партнеров и с совершением первых продаж на новых рынках.

На протяжении всего периода действия программы участников будут поддерживать и наставлять опытные трекеры и эксперты: Фуад Дада — менеджер по продукту и консультант по инновационным технологиям компании VISA; Ирина Ширли — директор по продажам британского скейлапа Automation Hero; Мэтт Шеннон — менеджер по развитию бизнеса Shearman & Sterling; Мария Бойко — эксперт по разработке продуктов и менеджер digital-проектов Газпрома и многие другие.

Партнеры программы — платформа Amazon Web Services, которая предоставит кредиты на пользование облачным сервисом на сумму от $5 тыс, Vinci Agency, которые предоставят консультации по PR, инновационный парк из Украины Unit.City и tech-конференция Emerge.

На сегодняшний день команды уже прошли свой первый воркшоп на тему «Выбор страны и рынка для экспорта IT-услуг». В ходе встречи участники рассмотрели рынки США, Великобритании, Германии, стран Прибалтики. Изучить новые рынки командам помогали эксперты, в том числе фаундер iWeekender и Unicorex Игорь Алехин, старший советник по инвестициям департамента международной торговли посольства Великобритании Анастасия Малышева, эксперт по релокации стартапов в Европу Алексей Поспехов, а также менеджер по инновациям, основатель стартапа AgriTech Дарина Оноприенко.

Scalerator в самом разгаре, и впереди участников ждут новые знания. Стартапам предстоит пройти воркшопы по темам «Customer development», «Адаптация проекта для выбранного рынка», «Разработка Go-to-Market Strategy», «Поиск бизнес-партнеров для ускорения выхода на рынок для экспорта» и др.