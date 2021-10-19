Оплату проезда банковскими картами тестируют в автобусах Нур-Султана

Пилотный проект запустили на шести маршрутах.

В Нур-Султане на нескольких маршрутах запускают оплату картой любого банка второго уровня. Пилотный проект пройдет на трех автобусах городского маршрута № 61 и трех пригородных — № 309, 310, 315. Они будут выделены специальными опознавательными наклейками, передает Kazpravda.kz.

«С 18 октября в городе Нур-Султане на нескольких маршрутах общественного транспорта проезд можно будет оплатить картой любого банка второго уровня. Нововведение будет действовать в пилотном режиме и продлится до 31 октября. Произвести оплату можно с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для проведения транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором», — говорится в сообщении «City Transportation Systems».

Стоимость проезда при оплате банковской картой остается прежней. Помимо прочего пилотный проект позволит протестировать валидаторы оплаты проезда банковской картой различных поставщиков перед полноценным масштабированием на всех маршрутах.