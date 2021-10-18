Интернет-мошенники все чаще обманывают казахстанцев

В Казахстане выросло количество мошенничеств на 39% за год: каждое четвертое уголовное правонарушение в стране связано с этим видом преступления.

За январь–сентябрь 2021 года в стране зарегистрировано 31,9 тыс. правонарушений по статье «мошенничество», сразу на 39% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года было зафиксировано 23 тыс. случаев мошенничества, минус 4,4% за год. Как сообщают аналитики Ranking.kz, более половины всех случаев в текущем году составили интернет-мошенничества — 52% от общего числа, или 16,6 тыс. правонарушений. Кроме того, в стране зарегистрировали 266 уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт, 108 правонарушений путем займа денежных средств, 31 правонарушение в сфере кредитования, по шесть правонарушений в сфере земельных правоотношений и связанных с недвижимостью.

Всего с начала года зарегистрировано 125,2 тыс. уголовных правонарушений, из них уголовные правонарушения по статье «мошенничество» составили 25,5%. В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе зарегистрировано в Алматы: 6,4 тыс. случаев, на 38% больше, чем годом ранее. В тройке анти-лидеров также два других мегаполиса страны: Нур-Султан (5,2 тыс. правонарушений, плюс 79,3%) и Шымкент (2,9 тыс. правонарушений, плюс 20,5%). Меньше всего правонарушений по статье «мошенничество» зарегистрировано в Кызылординской области: 577 случаев, плюс 22% за год. Среди всех 17 регионов страны лишь в Восточно-Казахстанской области хоть и не значительно, но все же сократилось количество зарегистрированных правонарушений в секторе: на 0,2% до 1,8 тыс. случаев.

Чаще всего мошеннические правонарушения совершали безработные — 3,7 тыс. человек. Среди мошенников — 121 рабочий, 110 государственных служащих, 101 частный предприниматель, 36 учащихся, девять военнослужащих. Установленная сумма причиненного ущерба мошенническими правонарушениями за январь–сентябрь текущего года составила 47,4 млрд тг. В том числе 34,9 млрд тг составил ущерб физическим лицам, 8,3 млрд тг — государству и 4,2 млрд тг — юридическим лицам.