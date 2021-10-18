Казахстан забрал 4 статуэтки Международного фестиваля мобильных блокбастеров

В этом году организаторы получили 58 работ из 16 стран мира.

16 октября были подведены итоги 3 сезона Международного фестиваля мобильного кино — короткометражных фильмов, снятых на смартфон. Главным победителем MBff-3 стал видеофильм из Кыргызстана.

Mobile blockbuster film festival проходил в Казахстане в третий раз. Из года в год мероприятие показывает стабильный рост. Так, если в первом сезоне фестиваль был только локальным, т. е. работы присылались участниками из Казахстана, то уже в 2021 году 16 стран мира соревновались за звание лучшего мобильного видеомейкера. На конкурс поступило 58 работ из Казахстана, Испании, Южной Кореи, Японии, Великобритании, США, Бразилии, России, Болгарии, Доминиканской Республики, Ирана, Италии, Франции, Колумбии, Кыргызстана и Чили. Кстати, североамериканский континент участвовал впервые.

«Отрадно видеть, что с каждым годом количество и качество работ становятся все выше. Участники демонстрируют не только творческий подход, но и мастерство режиссуры, мобильной видеосъемки и монтажа, умеют в коротком формате донести свою основную мысль и заинтересовать зрителя. Я от всей души поздравляю наших победителей и желаю, чтобы каждый раз, когда они пробуют свои силы в киноискусстве, их вера в себя только укреплялась», — прокомментировал Алишер Утев, председатель жюри Mobile blockbuster film festival.

В номинации «Лучший фильм» (короткометражка до 12 мин) победу одержала творческая группа из Бишкека с фильмом Present for Future. Видеоработа Газизы Узак выиграла в номинации «Лучшее вертикальное видео» (хронометраж до 1 мин). Лучшим актером стал Jonay García из Испании, а лучшей актрисой — Ирина Леваднева из Алматы. А семья Бахтигареевых в лице Руслана, Марии, Айлин и Марселя забрали статуэтку в номинации People’s Choice (приз зрительских симпатий). Их работа была высоко оценена зрителями и набрала наибольшее количество «лайков» на официальном YouTube-канале Фестиваля A! baika. Кроме того, организаторы MBff отметили Сергея Литовченко, казахстанского сценариста, который прислал на конкурс 17 работ.

Тематика фильмов этого года — «Дух свободы». Работы участников оценивало компетентное жюри, состоящее из профессионалов киноиндустрии, продюсирования, режиссуры и др. Фестиваль завершился кинопоказом работ победителей, где они получили заветные статуэтки, а также денежные призы.

Победители 3 сезона Mobile Blokcbuster film festival:

1. Номинация People’s Choice (видео, набравшее наибольшее количество «лайков» на Youtube-канале A! baika) — FREEDOM. Авторы: Руслан и Мария Бахтигареевы.

2. Лучшая актриса — Spirit. Автор: Ирина Леваднева.

3. Лучший актер — Vecinooo. Автор: Jonay García.

4. Лучшее вертикальное видео (хронометраж до 1 мин) — +1 зейнеткер. Автор: Газиза Узак.

5. Лучший фильм фестиваля (хронометраж до 12 мин) — Present for future. Автор: продакшн-студия MediaGarden.