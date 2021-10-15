BCPD и Университет 2035 намерены готовить лидеров цифровой трансформации CDO и CDTO

Стороны намерены разработать и запустить программы по профильной подготовке и переподготовке специалистов.

На площадке Московского международного салона образования глава BCPD Ltd. Эльмира Обри и генеральный директор и ректор Университета 2035 Нина Яныкина заявили о реализации совместных инициатив по подготовке руководителей цифровой трансформации, закрепив договоренности подписанием соответствующего соглашения. Стороны намерены разработать и запустить программы по профильной подготовке и переподготовке специалистов для нужд цифровой трансформации на всех уровнях, от цифровой грамотности до цифровой зрелости в ряде стратегических отраслей.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались проекты в области развития человеческого капитала, акселерации технологических компаний и формирования актуальных компетенций для нужд цифровой экономики.

Глава BCPD Эльмира Обри сообщила, что сотрудничество между BCPD и Университетом 2035 будет реализовано на базе образовательных платформ BCPD University of the Future и Alpharabius, а также школы программирования Qwant.

«Подготовка CDO и CDTO — это необходимый минимум, с которого мы планируем начать реализацию совместно достигнутых договоренностей уже в ближайшее время. Экономика нуждается в квалифицированных цифровых офицерах — как на государственном уровне, так и в корпоративном секторе. Это наш приоритет. Мы видим много комплиментарных траекторий профессионального совершенствования в области цифровизации, которые будем разворачивать постепенно под потребности рынка. Университет 2035 —один из ключевых партнеров для нас в этом направлении. Он имеет ресурсы, компетенции и серьезную сеть партнеров для реализации поставленных задач», — отметила Эльмира Обри.

«Университет 2035 разработал ряд цифровых сервисов и новых образовательных форматов на основе данных и технологий искусственного интеллекта, которые повышают эффективность обучения, позволяют вводить в практику индивидуальные образовательные траектории и расширять за счет технологий сетевое взаимодействие вузов, а также принимать управленческие решения на основе данных. В том числе — акселерационно-образовательную программу развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики, — заявила генеральный директор Университета 2035 Нина Яныкина. — И теперь мы хотим поделиться нашими практиками с коллегами из Казахстана, запуская совместные программы подготовки кадров, развития цифровой грамотности, в которых Университетом 2035 накоплен практический опыт. Прежде всего речь идет о подготовке управленческих кадров и педагогов в цифровой экономике».

Стороны уверены, что договоренности станут позитивным сигналом в рынок для активной цифровой трансформации бизнеса и госуправления.