Казахстан стал партнером Молдовы в сфере кибербезопасности
Выстраивание официальных отношений с международными партнерами доказало свою эффективность на практике.
В октябре текущего года между АО «Государственная техническая служба» и Государственным учреждением «Служба информационных технологий и кибербезопасности» Республики Молдова подписан меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности. Он нацелен на объединение усилий и обмен опытом в области кибербезопасности, а также на развитие сотрудничества в части реагирования на угрозы и инциденты информационной безопасности.
Выстраивание официальных отношений с международными партнерами доказало свою эффективность на практике, поэтому расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности с Республикой Молдова, безусловно, повысит эффективность двустороннего взаимодействия.
Служба KZ-CERT АО «ГТС» является членом таких международных организаций, как:
— FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams);
— CAMP (Cybersecurity Alliance for Mutual Progress);
— OIC-CERT (Organization of The Islamic Cooperation — Computer Emergency Response Teams);
— TF-CSIRT (Trusted Introducer for Security and Incident Response Teams);
— APWG (Anti-Phishing Working Group);
— APCERT (Asian Pacific Computer Emergency Response Teams) и других.
В целом, благодаря развитию международного сотрудничества АО «ГТС» взаимодействует с более 100 странами мира.
«Надеемся, что сотрудничество Республики Казахстан с Республики Молдова окажет положительный эффект в области обеспечения ИБ обеих стран», — заявили в ведомстве.