Казахстан стал партнером Молдовы в сфере кибербезопасности

Выстраивание официальных отношений с международными партнерами доказало свою эффективность на практике.

В октябре текущего года между АО «Государственная техническая служба» и Государственным учреждением «Служба информационных технологий и кибербезопасности» Республики Молдова подписан меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности. Он нацелен на объединение усилий и обмен опытом в области кибербезопасности, а также на развитие сотрудничества в части реагирования на угрозы и инциденты информационной безопасности.

Выстраивание официальных отношений с международными партнерами доказало свою эффективность на практике, поэтому расширение сотрудничества в сфере кибербезопасности с Республикой Молдова, безусловно, повысит эффективность двустороннего взаимодействия.

Служба KZ-CERT АО «ГТС» является членом таких международных организаций, как:

— FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams);

— CAMP (Cybersecurity Alliance for Mutual Progress);

— OIC-CERT (Organization of The Islamic Cooperation — Computer Emergency Response Teams);

— TF-CSIRT (Trusted Introducer for Security and Incident Response Teams);

— APWG (Anti-Phishing Working Group);

— APCERT (Asian Pacific Computer Emergency Response Teams) и других.

В целом, благодаря развитию международного сотрудничества АО «ГТС» взаимодействует с более 100 странами мира.

«Надеемся, что сотрудничество Республики Казахстан с Республики Молдова окажет положительный эффект в области обеспечения ИБ обеих стран», — заявили в ведомстве.