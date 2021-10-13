Новый предмет введут для первоклассников в Казахстане

Детей будут обучать цифровой грамотности.

Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года. В третьей четверти в школьную программу впервые введут новый предмет «Цифровая грамотность», сообщили в министерстве образования и науки РК. Ранее школьники, начиная с третьего класса, изучали дисциплину «Информационно-коммуникационные технологии», передает Sputnik.

«Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей», — отметила председатель комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова.

Также пересмотрели учебные программы по предметам «Информационно-коммуникационные технологии» для четвертого класса и «Информатика» для 5-11 классов. Новшества направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий. В школьную программу войдет изучение таких языков программирования, как Python, который является одним из самых популярных языков программирования. В 5-9 классах школьников будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.

В Минобразования отметили, что типовую учебную программу по предмету «Информатика» для 10-11 классов разработали с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-Startup, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, BigData и другие.

Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в интернете, сетевом этикете и авторском праве.