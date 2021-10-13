В рейтинге стран по уровню кибербезопасности Казахстан занял 31 место

Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказалась только Россия.

В рейтинге 194 стран по уровню кибербезопасности Global Cybersecurity Index Казахстан занял 31 место из 182. Индекс кибербезопасности РК составил 93,15. Global Cybersecurity Index был впервые запущен в 2015 году Международным телекоммуникационным союзом (ITU) для оценки приверженности стран кибербезопасности, чтобы помочь определить области для улучшения и поощрить страны принять меры, повышая осведомленность о состоянии кибербезопасности во всем мире, сообщает Ranking.kz.

Индекс объединяет 82 вопроса об обязательствах государств-членов ITU по пяти основным направлениям (по 20 баллов на каждое, итого — максимум 100 баллов):

— правовые меры;

— технические меры;

— организационные меры;

— меры по развитию потенциала;

— меры сотрудничества.

Казахстану по всем критериям выставили достаточно высокие оценки. В сегменте правовых мер РК присудили 20 баллов, технических — 19,54 балла, организационных — 18,46 балла, в сфере мер по развитию потенциала — 15,15 балла, мер сотрудничества — 20 баллов.

Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказалась только Россия (5 место). Остальные страны показали более слабые результаты. Так, Азербайджану присудили 40 место, Молдове — 63, Узбекистану 70, Украине — 78, Беларуси 89, Армении — 90, Кыргызстану — 92, Таджикистану — 138, Туркменистану — 144.

Открывают рейтинг США (1 место), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Саудовская Аравия (разделили 2 место) и Эстония (3 место). Замкнула рейтинг Северная Корея. По еще трем странам из 194, участвовавших в рейтинге, данные собрать не удалось (Микронезия, Йемен и Ватикан).