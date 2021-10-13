Новая услуга для детей с особыми потребностями доступна на eGov

Их родители смогут подать заявку в спортивную школу.

Новая услуга для родителей детей с особыми потребностями переведена в онлайн-формат благодаря проведенным интеграциям АО «НИТ» и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Теперь родители будущих детей-спортсменов с особыми потребностями, желающих обучаться в ДЮСШ и спортивных школах для инвалидов, могут подать документы на поступление в онлайн-режиме через портал электронного правительства eGov.

Все заявки автоматически поступают на рассмотрение в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Ранее для получения услуги нужно было обращаться в спортивные школы, предоставив заявление и пакет подтверждающих документов.

Для того, чтобы подать заявку на поступление, необходимо:

— заполнить заявку на портале eGov;

— выбрать вид спорта, регион, в котором находится организация дополнительного образования;

— выбрать из списка наименование учебного заведения;

— прикрепить медицинскую документацию № 031/у, а также медицинскую справку, выданную участковым врачом, с указанием допуска к занятиям по выбранному виду спорта;

— подписать запрос с помощью ЭЦП или одноразового СМС пароля.

При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет заявителя поступит уведомление об исполнении заявки.

«Одним из приоритетных направлений для АО „НИТ“ является расширение и интеграция государственных услуг в онлайн-формате для лиц с особыми потребностями. Так, благодаря проведенным интеграциям людям с инвалидностью в этом году стала доступна услуга по онлайн-покупке льготных ж/д билетов, а также выведены в онлайн-формат восемь услуг», — отметил председатель правления АО «НИТ» Ростислав Коняшкин.

Всего на портале электронного правительства доступно 26 услуг для лиц с инвалидностью, в том числе — предоставление специалиста жестового языка, предоставление индивидуального помощника, санаторно-курортное лечение, сурдо-тифлотехнические средства, обязательные гигиенические средства, предоставление кресел-колясок, протезно-ортопедической помощи и др.

Кроме того, на сегодняшний день на eGov в сфере туризма и спорта доступно порядка 10 услуг, в том числе — присвоение спортивных званий и категорий, аккредитация местных спортивных федераций, выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам и другие.