В ЕАЭС утвердили план взаимного признания ЭЦП при госзакупках

Ряд мероприятий обеспечит беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков к участию в закупках.

Коллегия ЕЭК приняла план взаимного признания электронной цифровой подписи странами ЕАЭС при госзакупках. Принятие документа предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, вопрос взаимного признания ЭЦП является одним из самых обсуждаемых и чувствительных в сфере государственных закупок.

«План предусматривает ряд действительно ключевых мероприятий, реализация которых позволит наконец-то снять барьер, давно существующий в Союзе, и обеспечит беспрепятственный доступ потенциальных поставщиков к участию в закупках», — отметил министр.

Экспертам комиссии совместно с представителями уполномоченных органов государств-членов удалось урегулировать проблемные вопросы и прийти к консенсусу по мероприятиям, которые включены в итоговый документ.

«Будущий фронт нашей совместной со странами работы — разработка единых правил взаимного признания ЭЦП и проверки ее подлинности, а также требований к самим ЭЦП. Эти правила планируется принять в течение двух лет. Параллельно будет идти работа по совершенствованию права Союза, поскольку требуется наделить Совет комиссии полномочиями по утверждению правил взаимного признания ЭЦП, а также скорректировать порядок осуществления госзакупок в целях максимальной цифровизации закупочных процессов», — прокомментировал Арман Шаккалиев.

Помимо этого, в план вошли пункты, которые предусматривают определение странами-участницами уполномоченных органов, ответственных за предоставление ЕЭК информации по вопросам признания иностранной ЭЦП. Речь идет о доверенных третьих сторонах, осуществляющих проверку подлинности, сертифицированных средствах ЭЦП и средствах криптографической защиты информации, используемых для обеспечения участия потенциальных поставщиков в закупках и пр.