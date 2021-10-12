Руслан Бекетаев рассказал о роли цифровизации в сфере налогообложения и налогового администрирования в ЕАЭС

Выстраивается прозрачная экосистема налоговых органов и налогоплательщиков.

О роли цифровизации в сфере налогообложения и налогового администрирования в странах Евразийского экономического союза рассказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев на XXVIII заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, проходившем в формате видеоконференции. Министр ЕЭК отметил, что проникновение цифровых технологий во все аспекты жизнедеятельности человека играет огромную роль в формировании прозрачной экосистемы налоговых органов и налогоплательщиков стран ЕАЭС, способствуя построению партнерского диалога между государством и бизнесом, снижению административной нагрузки и, как следствие, увеличению налоговых отчислений.

«За счет оцифровки налоговых процессов трудозатраты компаний в странах ЕАЭС сокращаются. Так, в Российской Федерации затраты на сопровождение налоговых проверок снизились на 30%. Наряду с этим за 6 месяцев текущего года поступления в бюджет выросли на 2,9 трлн рублей (более чем на 29%). Налоговые поступления в бюджет Республики Казахстан за аналогичный период увеличились почти на 32%. А налоговые отчисления в бюджет Республики Армения в 2021 году планируемо должны вырасти почти на 18%», — рассказал Руслан Бекетаев.

Министр ЕЭК также подчеркнул, что в настоящее время ЕЭК совместно со странами ЕАЭС активно работает над внедрением системы прослеживаемости товаров, ввозимых на единую таможенную территорию, которая должна стать одним из инструментов борьбы с теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.