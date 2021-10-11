Казахтелеком приобрел у Кселл компанию

Национальный оператор получил 100% доли участия в ТОО «КТ-Telecom».

АО «Казахтелеком», ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, сообщило о том, что с 05 октября 2021 года стало обладать 100%-й долей участия в ТОО «КТ-Telecom». Прежним владельцем являлось АО «Кселл». ТОО «КТ-Telecom» была зарегистрирована в 2006 году, а Кселл приобрел ее в 2008 году. Компания занимается беспроводной телекоммуникационной связью.

На KASE представлен обновленный список организаций, в которых Казахтелеком обладает десятью и более процентами акций:

— Khan Tengri Holding B.V. (100%);

— ООО «KT-IX» (100%);

— ТОО «Востоктелеком» (100%);

— ТОО «Центр развития цифровой экономики» (100%);

— ТОО «Нурсат+» (100%);

— ТОО «КТ-Telecom» (100%);

— ТОО «KT Cloud Lab» (70%);

— АО «Kcell» (51%);

— ТОО «Qazcloud» (49%).