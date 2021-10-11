Profit Healthcare Day 2021: вскроем цифровизацию медицины в РК

Продолжается регистрация на конференцию, посвященную вопросам цифровизации здравоохранения в Казахстане.

Пожалуй, сфере здравоохранения в Казахстане цифровизация дается особенно нелегко. Мало того, что под уголовным преследованием оказались бывший министр Елжан Биртанов и цифровой вице-министр Олжас Абишев. Много вопросов у рынка к работе единой информационной системы и лобби отдельных игроков. Так теперь еще появились слухи о переходе на единую платформу, разработанную зарубежной компанией.

22 октября в Алматы в гибридном формате пройдет 3-я ежегодная конференция Profit Healthcare Day 2021, посвященная вопросам цифровизации сектора здравоохранения. Поговорим не только о последних достижениях и трендах в информатизации медицины, но и обсудим проблемные вопросы.

Готовы ли сами клиники к цифровизации? Какова их степень вовлеченности в использовании современных технологий? Не хватает квалификации или перевешивает страх прозрачности?

Между тем, организации сферы здравоохранения накапливают огромные объемы данных, однако эта информация до сих пор используется крайне неэффективно. А ведь переход на электронный документооборот — это далеко не все инновации, доступные в данной отрасли. Автоматизация рабочего места врачей, внедрение электронных медицинских карт, применение новейшего медицинского оборудования и технологий, внедрение телемедицины — мировые тренды, к которым следует стремиться и Казахстану. Во многом это поднимет на новый уровень качество медицинской помощи, а также уровень и качество жизни населения. Регистрируйтесь прямо сейчас, будет интересно!