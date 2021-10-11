В АО «ГТС» состоялось седьмое заседание Консультативного координационного совета НКЦИБ

Участники обсудили существующие проблемы обеспечения ИБ.

5 октября прошло седьмое (VIII) заседание Консультативного координационного совета Национального координационного центра информационной безопасности. В ходе заседания были озвучены итоги и проблемные аспекты исполнения протокольных поручений шестого (VII) заседания ККС НКЦИБ.

В заседании приняли участие 52 представителя из центральных государственных органов Республики Казахстан. По окончанию заседания участники провели дискуссию по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере обеспечения информационной безопасности и формированию механизмов совместного реагирования на угрозы и инциденты информационной безопасности.

Справочно: Консультативный координационный совет Национального координационного центра информационной безопасности был создан в июне 2019 года. Совет сформирован из числа профильных специалистов государственных органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере информатизации РК для поддержания требуемого уровня защищенности государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационных инфраструктур от внешних и внутренних угроз.