Через Alibaba Казахстан освоил новые рынки Марокко, Израиля, Европы, США и арабских стран

Заместитель генерального директора АО «ЦРТП «QazTrade» Асель Егембердиева рассказала о развитии электронной торговли в РК.

На протяжении двух лет QazTrade оказывает содействие по выводу казахстанских экспортеров на маркетплейс Alibaba с «золотым аккаунтом». В настоящее время на площадке торгуют 100 компаний (50 из них вышли на площадку в начале месяца). По итогам реализации двух фаз заключено контрактов на сумму 62,5 млн. долларов.

Как сообщила спикер, через площадку были освоены новые рынки сбыта: Марокко, Израиль, Европа, США, Арабские страны и др. Появились новые товары экспорта: полипропиленовые фильтры, природные кормовые добавки для домашних животных, детские пластиковые игрушки, продукция полезного питания и др.».

Кроме того, компанией также были разработаны аналитические обзоры и пошаговые инструкции по выходу на ряд других международных маркетплейсов: Rakuten, Amazon, Ozon, TradeKey, GlobalSources, eMag, Allegro, KazanExpress, россиские маркетплейсы, включая WildBerries, СДЭК, ЯндексМарт.