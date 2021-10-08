Цифровизация дала импульс к развитию финансовых инноваций в ЕАЭС

О цифровизации в сфере финансовых услуг и внедрении инструментов по предотвращению киберпреступлений в ЕАЭС рассказал министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

Руслан Бекетаев выступил на VI Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности», которую совместно организовали ЕЭК и Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Министр ЕЭК подчеркнул, что цифровизация многих сфер жизни дала импульс к развитию финансовых инноваций и разработке дополнительных сервисов по удаленной идентификации и проверке контрагентов.

При это он отметил, что цифровизация может также негативно сказываться на финансовой безопасности граждан.

«Ускоренная цифровизация и широкое использование онлайн-услуг влечет за собой появление новых мошеннических схем в интернет-пространстве, таких как создание фейковых инвестиционных платформ и криптовалютных бирж, — рассказал Руслан Бекетаев. — Так, в России за первое полугодие 2020 года мошенники провели около 360 тысяч несанкционированных операций, где было похищено около четырех миллиардов рублей».

Одним из инструментов по предотвращению киберпреступлений является внедрение цифровой идентификации клиентов как элемент цифрового комплаенса. По мнению экспертов, это позволит найти разумный компромисс между защитой конфиденциальности данных и соблюдением требований законодательства, что обеспечит эффективное функционирование механизма защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг.