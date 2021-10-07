Самой популярной операционной системой в мире является «мобильный» Android

В Казахстане лидерство пока удерживает Windows.

Самой популярной операционной системой, используемой в гаджетах по всему миру, по данным Statcounter Global Stats на сентябрь 2021 года, является Android — ОС для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов и т. д. Android используется на 40,66% всех гаджетов. Следом идут Windows (32,3% устройств) и iOS (15,97%). Значительной популярностью также пользуются OS X (6,82% устройств, ОС используется для MacBook). На другие операционные системы приходится лишь 4,25%, передает Ranking.kz.

Операционная система Windows продолжает лидировать в сегменте персональных компьютеров и ноутбуков (75,4%). Следом идет OS X для MacBook с долей 15,93%. Незначительные доли рынка приходятся на Chrome OS (2,59%) и Linux (2,33%), на все прочие — 3,75%. Для мобильных телефонов практически всегда используются операционные системы Android (72,44%) или iOS (26,75%).

В разрез мировым трендам в Казахстане самой популярной операционной системой на всех платформах является Windows. Впрочем, доля Windows за год заметно сократилась — с 64,23% до 42,05% на сентябрь 2021 года. В то же время доля занявшей второе место ОС, Android, за год выросла с 23,09% до 41,43%. Следом идут операционные системы Apple — iOS (12,01%) и OS X (3,05%).

Сокращение доли ОС Windows вовсе не означает массового перехода на другие ОС. Это скорее говорит об увеличении доли смартфонов среди гаджетов в стране. В то же время для персональных компьютеров и ноутбуков Windows остается самой популярной ОС с долей 90,6% и подавляющим отрывом от прочих. Следом идут OS X (6,57%), Linux (1,09%) и Chrome OS (0,05%).

В сегменте мобильных телефонов самые популярные операционные системы в Казахстане те же, что и в мире: Android (77,68%) и iOS (22,08%).