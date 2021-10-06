Тестирование 5G стартовало в Нур-Султане и Алматы

Операторы мобильной связи получили доступ к частотам.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщил о старте тестирования 5G в Нур-Султане и Алматы.

«Жители столицы и алматинцы могли уже почувствовать, что скорость интернета выше, чем когда-либо. Мы выделили диапазон частот для тестирования 5G. Операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях городов Нур-Султан и Алматы», — сообщил министр Багдат Мусин.

По словам министра, первые замеры скорости соединения показали хорошие результаты.

Напомним — в сентябре текущего года Багдат Мусин сообщил, что межведомственная комиссия по радиочастотам при правительстве РК приняла решение о проведении тестирования 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Отмечалось, что ни у одного из операторов мобильной связи не будет эксклюзивного права на радиочастоты. 2 сентября Tele2 получил разрешение на использование частот в тестовом режиме и развернул пользовательские сайты 5G в Алматы.