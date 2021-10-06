В право ЕАЭС внесут изменения в отношении оценки состояния конкуренции на цифровых рынках

Такое поручение дал совет ЕЭК.

В целях совершенствования оценки конкуренции на цифровых рынках стран Евразийского экономического совета, а также для разграничения полномочий между антимонопольными органами государств-членов и комиссией 5 октября совет ЕЭК поручил комиссии совместно с правительствами стран ЕАЭС подготовить соответствующие изменения в право Союза. Изменения коснутся особенностей определения продуктовых и географических границ цифровых рынков, расчета объема и долей хозяйствующих субъектов на них, оценки факторов наличия возможных барьеров для входа на рынок.

Кроме того, в целях подтверждения полномочий комиссии по рассмотрению нарушений общих правил конкуренции будет определена процедура и порядок подготовки аналитического заключения о соответствии конкретного товарного рынка критериям отнесения рынка к трансграничному. Для внедрения такого алгоритма потребуется внесение изменений в методику оценки состояния конкуренции, порядок рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках и порядок проведения расследования нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

«Мы планируем работать над выполнением поручения совета в текущем году и в первом полугодии следующего года. По этому вопросу будет доложено на заседании совета ЕЭК в июле 2022 года», — прокомментировал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев.