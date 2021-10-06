Единый портал о деятельности общественных советов заработает в Казахстане

Наполнение Kazkenes.kz будет зависеть от активности членов общественных советов и секретарей организаций.

Для развития общественных советов в Министерстве информации и общественного развития РК создали специальный сайт. Об этом сообщил директор Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев. По его словам, сейчас наблюдается невысокая активность значительной части общественных советов. Единый портал Kazkenes.kz станет площадкой для предоставления информации о деятельности всех общественных советов. В ближайшее время портал начнет свою работу, передает Zakon.kz.

«Он позволит широкому кругу общественности (в первую очередь журналистам) получить доступ к протоколам заседаний и к вопросам, которые рассматриваются на различных уровнях. Потребуется какое-то время для того, чтобы и общественность, и СМИ стали этим пользоваться, и чтобы этот портал стал важным и надежным источником информации», — уточнил спикер.

Рахим Ошакбаев добавил, что наполнение портала будет зависеть от активности секретарей и членов общественных советов. Как следующий этап развития этого института, на его взгляд, важно проводить совещания и тренинги, которые бы охватывали всю республику, а не только самых активных.