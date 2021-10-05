Названы причины сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp

Минувшей ночью популярные соцсети были недоступны во многих странах мира.

Стала известна причина глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp. Проблемы, которые возникли у пользователей по всему миру, произошли из-за изменений в конфигурации магистральных маршрутизаторов. Об этом сообщила команда инженеров Facebook.

«Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь. Это нарушение сетевого трафика оказало каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных, в результате чего сервисы были остановлены», — пояснили в компании.

Напомним — 4 октября в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp произошел сбой. Более шести часов пользователи не могли зайти в свои аккаунты, публиковать посты, а также отправлять сообщения. Спустя несколько часов сервисы возобновили работу, однако некоторые сбои присутствовали и после восстановления связи.

«Наши сервисы снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их в нормальный режим работы. На данный момент мы хотим прояснить, что мы считаем, что основной причиной этого сбоя было неправильное изменение конфигурации. У нас также нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», — заявили инженеры.

В компании подчеркнули — они понимают, что люди и компании по всему миру полагаются на сервисы Facebook, чтобы оставаться на связи. Также в Facebook осознают, какое влияние на жизнь людей оказывают подобные перебои в работе.

«Мы приносим извинения всем пострадавшим и работаем над тем, чтобы больше узнать о том, что произошло сегодня, чтобы мы могли продолжать делать нашу инфраструктуру более устойчивой», — говорится в сообщении.